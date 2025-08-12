La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, recorrió este martes el avance de la obra de la Biblioteca y Centro Cultural IAPI, ubicado sobre la calle Los Andes entre 172 y 172 bis, en Bernal Oeste, que tiene la finalidad de que los vecinos y las vecinas puedan desarrollar diferentes propuestas culturales cerca de sus casas y totalmente gratuitas.

“Este proyecto está pensado hace por lo menos diez años y ahora vemos que ya tiene avance, está materializado y en poquitos días lo vamos a ver inaugurado, para que lo llenen de ideas y de un montón de cosas buenas. Esto es para todos los vecinos pero principalmente es para ustedes, los más pequeños. Es una obra importante porque puede transformar la vida de la gente a partir de poder encontrar una actividad y desarrollar su potencial. Un centro cultural en un barrio es transformador“, aseveró Mayra frente a las y los vecinos presentes, acompañada por la secretaría de Desarrollo Urbano y Obra Pública, y candidata a 1ª Concejala por Fuerza Patria Quilmes, Ceci Soler.

En este marco, Soler detalló: “Estamos en esta manzana de la IAPI, que es el centro cívico del barrio, y recorrimos junto a la Intendenta el avance de la nueva Biblioteca y Centro Cultural. Este va a ser un espacio que vamos a poder utilizar para cualquier actividad cultural, educativa, lúdica, también para que La Sonora de la IAPI pueda ensayar y que pueda hacer aquí sus espectáculos. Estamos muy contentas con esta obra porque es un compromiso de gestión que asumió nuestra Intendenta y es un espacio más que se suma a nuestro distrito para el desarrollo de la vida de nuestras familias quilmeñas”.

En referencia a esta iniciativa, el director de la Escuela Primaria Nº 65, Lautaro Palacios, comentó: “La verdad que esto es algo que se venía pidiendo y luchando hace muchísimos años y gracias a esta gestión lo pudimos lograr. Es una alegría muy grande para los niños del barrio. Así que bienvenido sea, es algo que necesitaba el barrio hace muchísimo tiempo”.

En esa línea, el director de la Escuela de Educación Secundaria Nº 13, Luis Datillo, relató: “Nosotros celebramos el acompañamiento permanente que tenemos del Municipio, el crecimiento y la importancia que se le da a todo lo que tiene que ver con cultura, deporte, siempre pensando en el crecimiento de la comunidad. Poder colaborar y poder estar permanentemente ayudando y articulando es importantísimo. Así que en ese sentido tenemos un acompañamiento permanente que celebramos y aplaudimos, donde todos lo vemos y está a la vista”.

El proyecto fue también muy bien recibido por los vecinos. Estela Zacarías, una de las presentes, destacó que “me siento contenta porque este era un espacio muerto, no se usaba. Ahora es un centro cultural y todo lo que se va a dar es para los pibes. Sacarlos de la calle o que más allá de la primaria o la secundaria, tengan otro espacio para ocupar más su tiempo, eso está bueno”.

Por su parte, Horacio Freire, director de La Sonora de la IAPI, destacó: “Está buenísimo. Nosotros empezamos hace 17 años en el barrio, empezamos en la Escuela Nº 8. Después, funcionamos casi 16 años acá en el CIC, que es un espacio compartido con la gentileza de Desarrollo Social, pero tener un espacio propio que pertenezca a cultura es como tener nuestra casa”, y agregó que “parte del trabajo de la orquesta siempre tuvo que ver con la pertenencia al barrio y tener un espacio propio también genera pertenencia. A mí me parece que eso es lo más importante”.

Este espacio contará con un área de biblioteca y mediateca; un salón de usos múltiples (SUM); un área de apoyo con sanitarios, cocina y oficinas; y el acceso principal independiente será sobre la calle Los Andes. Actualmente se llevan adelante tareas sobre la cubierta de chapa, el contrapiso y las instalaciones en el sector de apoyo, además de trabajos de mampostería y revoque.

Vale resaltar que en el lugar habrá talleres barriales y actividades culturales que beneficiarán a más de 2.000 familias de los barrios IAPI, Santa María y Barracas de Cambaceres.

También participaron de la actividad el secretario de Educación, Culturas y Deportes, Joaquín Desmery; la subsecretaría de Gestión Cultural, Evangelina Ramírez, su par de Hábitat, Esteban Salaberry; la directora de Proyectos, Carla Ruffo, y su par de Políticas Socioculturales, Leandro Cepeda; la diputada provincial y candidata a Concejala por Fuerza Patria Quilmes, Berenice Latorre, y la jefa Distrital, Florencia Elvino.