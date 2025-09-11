En el contexto del dinámico desarrollo de las tecnologías mediadas por Inteligencia Artificial, la UTN Avellaneda, desde la Secretaría de Cultura y Extensión Universitaria, abre la inscripción al nuevo curso de Excel avanzado con IA, con la propuesta de fomentar competencias para gestionar y analizar grandes volúmenes de datos.

La capacitación dará inicio el 23 de septiembre, en modalidad presencial, y se dictará los martes de 19 a 22 h, a lo largo de un mes. El objetivo es aportar los conocimientos para automatizar tareas complejas mediante funciones avanzadas y macros, aplicar técnicas de análisis de datos para generar reportes claros y efectivos, dominar tablas y gráficos dinámicos para la visualización interactiva de datos y explorar e integrar herramientas de Inteligencia Artificial en Excel para potenciar la productividad y la toma de decisiones.