Este 29 de septiembre Lanús cumple 81 años de su fundación. Para celebrarlo, el Municipio prepara un gran festejo junto a las vecinas y vecinos. El próximo sábado 4 de octubre, de 12 a 19 horas, en el Parque Central Las Colonias (Salta y Purita, Remedios de Escalada) se realizarán distintas actividades para conmemorar este nuevo aniversario.

La jornada contará con espectáculos en vivo, actividades deportivas, muestras de instituciones, puestos gastronómicos y espacios recreativos para toda la familia.

Entre las propuestas deportivas habrá torneo de básquet 3x3, una exhibición de taekwondo y distintas clases abiertas de fútbol, GAP gym, newcom, gymbox, yoga, zumba y skate. Además, durante el día se desarrollarán maratones infantiles, inclusivas, intergeneracionales y para personas mayores.

En lo que respecta a la música, también se podrá disfrutar de espectáculos en vivo de Lime Fukuy, Chilipepa (Tributo Piojoso), Tucumbia y Chala Rasta, que le pondrán ritmo y alegría a un encuentro pensado para todas las edades.

Con esta propuesta, Lanús Gobierno invita a toda la comunidad a ser parte de una celebración popular, generando un espacio de encuentro que une historia, identidad y presente en un mismo festejo.