La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, encabezó este lunes la entrega de bicicletas a estudiantes de escuelas primarias y secundarias del distrito, en el marco del programa provincial “Pedaleá la Provincia”, que tiene como objetivo fomentar este medio de transporte accesible, sostenible y saludable entre las juventudes bonaerenses.

“El programa tiene muchas consecuencias buenas, beneficiosas y productivas. Primero, que ustedes se junten, armen un proyecto, piensen cómo mejorar su hábitat, nuestra casa común, que es el municipio de Quilmes. Después, la posibilidad de andar en bicicleta, un vehículo sustentable”, sostuvo Mayra, que destacó además el trabajo de los establecimientos que presentaron proyectos vinculados a cuestiones ambientales en ferias de ciencias y en distintas instancias educativas.

En el acto que se desarrolló en el Polideportivo Municipal Reynaldo Gorno, la Jefa comunal destacó que “cuando una sociedad se organiza, se involucra, piensa cómo salir adelante y superarse, ayuda a que todos podamos tener un mejor futuro. Los que tenemos la responsabilidad de gobernar tendremos menos errores, si hay una sociedad ejerciendo ciudadanía y mirando cómo se lleva adelante el plan de gobierno. Ese es un buen ejercicio de comunidad y yo los convoco a todos y a todas, a las seños y directivas también, para que hagamos esta tarea todos juntos para poder sobrellevar este contexto tan cruel, difícil y, a veces, de tanta violencia que nos duele un montón”.

En esta línea, el secretario de Ambiente y Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbano (GIRSU), Roberto Gaudio, destacó “la importancia del trabajo en conjunto entre Provincia y el Municipio en este tipo de iniciativas para mejorar el medio ambiente”, y ponderó la importancia del programa Quilmes Respira, mediante el cual se entregaron 800 especies nativas en 2024, las cuales terminaron en la puerta de casas de los vecinos y las vecinas de Quilmes, y en espacios públicos.

A su vez, el secretario de Educación, Culturas y Deportes, Joaquín Desmery comentó que “son proyectos que han hecho los cursos, todos vinculados a la problemática ambiental. Ellos no sabían que iban a recibir una bici cuando los presentaron, y creemos que es una manera de incentivar y valorar la investigación de las y los alumnos con sus docentes”.

“Es para nosotras siempre una alegría ver reflejado en estos proyectos el compromiso de nuestros pibes y pibas no solo con el cuidado del ambiente, sino también con sus comunidades, con sus barrios. Seguimos trabajando mancomunadamente para que los espacios educativos puedan también formar ciudadanos y ciudadanas ambientalmente responsables, enalteciendo el orgullo de ser quilmeños”, indicó la titular del bloque de concejales de UP local, Eva Mieri.

En tanto, el director de la unidad de coordinación municipal y seguimiento de la gestión de Provincia, Ariel González, aseveró: “Estos proyectos son muy interesantes y además fueron creados sin saber que iban a tener estas bicicletas, lo idearon legítimamente pensando en su cuadra, en su barrio, en su escuela y sobre todo en su municipio, que es donde ustedes se desarrollan, forman y quieren progresar todos los días. Y acá nos encontramos para acompañar, tanto con las bicicletas como con el Ministerio de Ambiente, algo que sabemos que hace también el Municipio de Quilmes desde todas las áreas”.

Durante la jornada, cada una de las 12 instituciones presentes se llevaron un árbol nativo (producción del Vivero Municipal) para seguir forestando la ciudad de Quilmes, y ecotachos para promover la separación en origen en el aula.

El programa “Pedaleá la Provincia”, que está destinado a bonaerenses de entre 12 y 25 años que residan en la provincia de Buenos Aires y concurran a instituciones de educación formal o no formal, se lleva adelante a través de la articulación entre la Secretaría de Ambiente y GIRSU y la de Educación, Culturas y Deportes, y el Ministerio de Ambiente de la Provincia.

La planificación y ejecución conjunta de acciones, sumado a la respectiva retroalimentación, permite generar acuerdos y motorizar acciones que reactiven la mitigación de la triple crisis ambiental. La elaboración de proyectos a partir de una visión ambiental territorial, que contemple las particularidades de cada territorio y las características de las comunidades que lo habitan, permite implementar políticas activas tendientes a la conservación de bienes comunes, la recuperación de la biodiversidad, la reducción de emisiones de gases de efecto Invernadero y la mitigación de los efectos del cambio climático.

Las escuelas que recibieron un total de 120 bicicletas fueron la EES Nº 15 con el proyecto “Bacterias a campeones del mundo”; EEST Nº 2 con “Ecoselec”; EEST Nº 8 con “Pies mojados”; EP Nº 54 con “Un ambiente sano es un derecho humano”; EP Nº 60 con “Convivir es aprender”; EP Nº 76 (2 proyectos): “Un largo camino. Sistema digestivo” y “Los cambios en los materiales”; EP Nº 85 con “Perspectiva ambiental”; EP Nº 83 con “Con los ojos en el cielo”; EES Nº 40 con “¿Te animás a la realidad aumentada?”; EES Nº 51 con “Tarjetas de la consciencia”; EES Nº 67 con “Renueva agua: agricultura circular”, y EP Nº 86 con “Redes sociales e identidad”.

Estuvieron presentes el subsecretario de Ambiente Darío Ortizá, y la jefa distrital de Educación, Florencia Elvino.