Se dispusieron movimientos clave en el distrito en materia de seguridad. Esta semana se formalizaron cambios en la conducción policial del Partido de Quilmes, donde cinco oficiales con experiencia previa en el territorio asumieron nuevos roles. La medida apunta a sostener el trabajo operativo y brindar respuestas concretas a las demandas de cada jurisdicción.

Los nuevos destinos operativos

* Comisaría 2.ª: Queda bajo la responsabilidad de Hugo Sergio Monteneri.

* Comisaría 6.ª: Asume Jerónimo Gómez, quien integra a su nueva gestión la experiencia obtenida en el área de operaciones y planificación distrital.

* Comisaría 8.ª: La jefatura queda a cargo de Marina Noemí Ferrerin.

Refuerzos en la estructura central

Por otro lado, el Comisario Rafael David Maidana se incorpora a la estructura central del Departamento de Seguridad de Quilmes, unidad desde donde se coordina la actividad policial de todo el partido.

En tanto, Eberardo César Pina reforzará el Comando de Patrullaje, un área crítica para garantizar la presencia preventiva en la vía pública.