El intendente de Lanús, Julián Álvarez encabezó junto a los titulares del Banco de la Provincia de Buenos Aires y de la Fundación BAPRO, Juan Cuattromo y Micaela Ferraro respectivamente, la inauguración de la plaza “Adela Maciel” ubicada en Yerbal Oeste y Manuel Castro, en Lanús Oeste, en homenaje a una vecina del barrio que fue víctima de femicidio el 7 de junio del 2016.

“Fue un orgullo haber realizado este trabajo junto a la Fundación del Banco acá, donde antes había un basural y hoy hay un espacio público de calidad para que vengan a disfrutar las vecinas y los vecinos. Este es un lugar de encuentro que también nos convoca a poner en evidencia lo que le pasó a Adela, reflexionar sobre lo sucedido y trabajar por una sociedad mejor”, remarcó Álvarez, que estuvo acompañado por la familia de Adela Maciel.

Por su parte, Cuattromo relató: “Siempre hay un pedido que surge en nuestros barrios, en nuestras comunidades que dicen ´tenemos un basural, queremos una plaza´. Por eso es importante no naturalizar el esfuerzo que hace el Intendente, como lo hace Axel (Kicillof) en la Provincia, para que estas cosas sigan pasando. Porque el Gobierno Nacional también tiene un discurso de abandonar todo lo comunitario y que cada uno se salve solo. Hay que seguir defendiendo las plazas, los espacios comunitarios y estos ejemplos de lucha de cada uno de ustedes”.

En ese marco, Ferraro sostuvo: “Esta plaza, que lleva el nombre de Adela Maciel, tiene como objetivo reflexionar y seguir trabajando en la prevención y erradicación de las violencias por motivos de género. Es un espacio de encuentro para que todas las familias nos ayuden a construir una sociedad más justa e igualitaria”.

En la plaza se restauraron los senderos existentes; se colocaron nuevos juegos, luminarias, canteros, sectores con equipamiento de estar, bicicleteros, un tótem USB y un termosolar para obtener agua caliente; y se hicieron rampas para discapacitados, entre otras mejoras.

También participó de la actividad: la gerenta general y el secretario de la Fundación Banco Provincia, Victoria Iommi y José Luis Pallares; la Jefa de Gabinete local, Nadia Burgos; las secretarias de Desarrollo Social, Eugenia Meana; de Planificación Territorial y Obra Pública, Emilia Aristei; el presidente del Honorable Concejo Deliberante (HCD) de Lanús, Nicolás Russo; entre otros funcionarios, funcionarias, vecinos y vecinas.