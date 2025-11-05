En un acto encabezado por el intendente Juan José Mussi, 18 estudiantes de 6to de las Primarias N° 24 y N° 8, y del Colegio Bernardino Rivadavia, recibieron la indumentaria con la que representarán a Berazategui -junto a la Delegación Regional- en las finales de los Juegos Escolares Bonaerenses 2025 (JEBO), organizados por la Dirección Provincial de Educación Física. De la entrega también participó la secretaria de Desarrollo Social, Recreación, Turismo y Deportes municipal, María Laura Lacava.

Los y las estudiantes de la Primaria N° 24 competirán en Sóftbol; los de la Primaria N° 8 en Ringo Sport; y los del Colegio Bernardino Rivadavia en Vóley, en la final que será del 4 al 7 de noviembre.

“Quería saludarlos, estas cosas son muy importantes. La sana competencia es algo muy especial para los chicos; genera en ellos dedicación, entusiasmo y práctica", expresó Mussi. Y continuó: "Van a representar a Berazategui, nuestra Patria Chica y esperamos destacarnos no por ganar o perder, sino por participar y por buena conducta”.

Asimismo, María Laura Lacava destacó: “Agradezco a los inspectores de Educación Física; a la inspectora de Educación Primaria, Mariana Zimmariello; y a la inspectora Jefa Distrital, Gladys Ramírez, por acompañarnos. Los felicito a todos. Durante el año llevaron adelante la competencia de JEBO en nuestros hermosos predios deportivos. Estamos muy orgullosos de que ustedes puedan competir en esos espacios. Creemos que es muy importante invertir en deporte. Llegó el día, nos van a representar en otra ciudad junto a un montón de niñas y niños que también se han destacado en el deporte, así que les agradezco por representarnos. Éxitos a todos y muchas gracias”.

Por su parte, Jorge Roberts, profesor de Educación Física de la Primaria N° 24, comentó: “Estamos acompañando a los chicos que viajan a los JEBO 2025. Es el tercer año que la Primaria N° 24 participa y viaja nuevamente, estamos muy contentos y agradecemos el apoyo de la Municipalidad de Berazategui. Es muy importante el acompañamiento del Intendente de cara a la competencia en Mar del Plata, algo fundamental para los chicos y sus familias. Vamos a representar a Berazategui en Sóftbol escolar con tres nenes y tres nenas. La indumentaria es cada vez más linda, representa los colores de Berazategui y los chicos están muy contentos”.

Los JEBO son una iniciativa de la Dirección Provincial de Educación Física, dirigida a estudiantes de 6to de nivel primario -y de Centros de Educación Física (CEF)- y de segundo ciclo de la modalidad Educación Especial, de instituciones educativas de gestión estatal y privada de los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires. Se realizan con el objetivo de contribuir a su desarrollo integral y fomentar su participación en prácticas lúdicas y deportivas escolares, a través de una competencia formativa para fomentar el disfrute, el compañerismo, la solidaridad y la inclusión.

Asistieron, además, integrantes del Gabinete municipal; estudiantes, familias y demás representantes de la comunidad educativa local.