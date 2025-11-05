El intendente de Lanús, Julián Álvarez, supervisó este miércoles las tareas de puesta en valor del Bajo Puente Arenas, en el tramo entre la avenida Hipólito Yrigoyen y la calle Florencio Varela, en la localidad de Gerli, que forman parte del Plan Municipal de Obras y se concretan con financiamiento 100% municipal.

“Estamos muy contentos de seguir recuperando y creando espacios públicos de calidad para que nuestros vecinos y vecinas cuenten con más lugares de recreación y, a su vez, fortalezcan su sentido de pertenencia e identidad barrial”, remarcó Álvarez.

El proyecto incluye la ejecución de cruces seguros, como así también la rehabilitación y la parquización de esquinas y la renovación del sistema de iluminación. También se construirá una nueva cancha multideportes, un skatepark, un sector de calistenia, se instalarán nuevos jardines verticales, se efectuarán tareas de embellecimiento y se pondrá en valor la totalidad del puente, que es el último acceso que faltaba transformar en el distrito.

Anteriormente, Lanús Gobierno realizó diversas intervenciones sobre los puentes Olímpico, Carretero de Remedios de Escalada, Gerli y Alsina, entre otros.

También participó de la actividad: la secretaria de Planificación Territorial y Obra Pública, María Emilia Aristei.