La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, encabezó este miércoles la entrega de apoyos económicos a Centros de Jubilados y Pensionados del distrito y la eximición de la Tasa Municipal a más de 100 personas mayores quilmeñas, en un acto que se desarrolló en el Centro de Producción Audiovisual (CPA) Leonardo Favio, ubicado en Chacabuco 600, en Bernal Centro.

"Algo que me resonaba cada vez que alguien recibía una eximición de la Tasa Municipal, es que nos decían ‘gracias’. Y no hay mucho para agradecer, es un aporte, un poquito de lo que desde el Municipio podemos hacer en este contexto tan difícil que están viviendo", afirmó Mayra, y destacó: “Hay muchas deudas pendientes con nuestro pueblo, una deuda interna enorme en la Argentina desde el aspecto social que no puede quedar relegada al cumplimiento de una deuda externa, si todavía nuestro país necesita atención y que se cumpla con lo básico que las personas necesitan para vivir”.

En la misma línea, la secretaria de Niñez y Desarrollo Social, Florencia Di Tullio, remarcó: “Nosotras trabajamos junto con la mirada de Mayra, nuestra intendenta, en función de pensar un Estado activo, que mire a los otros y a las otras en una integralidad de la persona en todas sus etapas, desde que nace hasta el último día de su vida”.

Por su parte, la secretaria de Hacienda, Eva Stoltzing, señaló: “Entendemos en este contexto de jubilación mínima muy estancada y perdiendo poder adquisitivo, es una ayuda que podemos dar desde el Estado Municipal, eximiendo el pago de la tasa, que es una situación que a un jubilado o jubilada, con hasta tres haberes mínimos, les resulta compleja”. En tanto, el subsecretario de Deportes y Entidades, Nicolás Mellino, sostuvo que “queremos que los centros de jubilados estén mejor y por sobre todas las cosas que estén llenos de gente para debatir, ustedes tienen un trayecto muy largo y una experiencia de la vida mucho más vasta, es un lugar donde tienen que poder debatir, reflexionar y al mismo tiempo no dejar de disfrutar”.

Jubilados y jubiladas que recibieron el beneficio de eximición se mostraron conformes por esta oportunidad. Uno de ellos, José Luis Krall, comentó: “Yo lo valoro mucho a esto porque soy jubilado de la mínima y no la estoy pasando bien. Creo que el Municipio está haciendo lo correcto con la gente que no puede pagar”. Por su parte, Elizabeth Boullon, expresó: “Yo vengo en representación de mi papá, Norberto, ya que él no puede venir porque está amputado de una pierna. La verdad que en este momento en que estamos teniendo, sentimos un alivio con estas medidas. Es la ventaja de que el Municipio ayuda a los mayores, a los que están más golpeados por la situación en la que nos tiene este gobierno”.

Cada institución recibió un importante apoyo económico y, desde el área de Hacienda, se entregó la eximición de la tasa de Servicios Urbanos Municipales (SUM), que en enero del presente año, con un decreto firmado por Mayra, se exime del pago de Tasa SUM a los jubilados que perciban los haberes mínimos, esto representa un importante alivio económico para esta parte de la población. A partir de este tipo de decisiones, las personas mayores pueden reducir sus obligaciones fiscales y simplificar los trámites municipales.

El aporte económico fue recibido por los siguientes Centros de Jubilados y Pensionados: Colectivo Nuestros Derechos; Reencuentro Familiar; Primavera; El abuelo y el niño; Unión Calchaquí; El Dorado; Agrupación de JyP Los Positivos; Villa Esmeralda; Mar de Jóvenes; Nueva Federación de Centro de Jubilados; Los tres deseos; El Placer de vivir; Sol Brillante; Esperanza de la Florida; Dejando un Legado, y Espacio Fraternal.