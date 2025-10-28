El ACV se da en personas adultas jóvenes y ancianas que tienen factores de riesgo no conocidos o bien no controlados como la hipertensión arterial, enfermedades cardiacas(arritmias) hipercolesterolemia, diabetes, stress constante que genera gran liberación de cortisol plasmático, sedentarismo, tabaquismo, exceso de peso, dieta poco saludable, consumo excesivo de alcohol consumo de estupefacientes, como la cocaina. Todos estos factores de riesgo son modificables, pero también existen factores de riesgo que no son modificables: Edad (mas de 50 años, Sexo (hombres), Raza o Etnia (no blancos, latinos), Antecedentes Familiares. Cardiopatías congénitas-

Por lo tanto debemos conocer y modificar los factores de riesgo que sabemos que podemos cambiar, como controlar la presión arterial, evitar tabaco y alcohol, comer bien y saludable y hacer una actividad física adecuada a nuestro sexo y edad.