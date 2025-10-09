Lanús Gobierno entregará nuevos turnos para la Castración Itinerante de mascotas este jueves 9 de octubre, en el Club Ata (Catamarca 2985, Lanús Oeste), a partir de las 9 horas. Los mismos se repartirán hasta que se agoten los cupos disponibles.

Tené en cuenta que las castraciones se realizarán desde el lunes 13 al viernes 17 de octubre.

Los animales deben cumplir con las siguientes condiciones físicas:

Peso: Gatos y gatas: desde 2 kilos. Perros y perras: de 4 a 25 kilos.



Edad: Gatas y perras: 6 meses a 8 años. Gatos y perros: 8 meses a 8 años.

Animales en celo: pueden ser castrados (aunque será conveniente la evaluación de un profesional).

Hembras embarazadas: sólo durante los primeros 30 días de gestación.

Post parto: 2 meses después de la parición.

Quienes quieran acceder a este beneficio deberán presentar el DNI para certificar el domicilio en Lanús. No es necesario recurrir con la mascota.

En lo que va del año, Lanús Gobierno ya realizó un total de 183 operativos y brindó más 1.980 atenciones.