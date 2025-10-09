En un Polideportivo Gatica repleto, el intendente de Avellaneda Jorge Ferraresi recibió al primer candidato a diputado por la lista de Fuerza Patria en la Provincia de Buenos Aires, Jorge Taiana.

El acto se hizo en el marco del 130 aniversario del nacimiento de Juan Domingo Perón, donde en su discurso Taiana destacó que: "El gobierno de la provincia de Buenos Aires ha demostrado que se puede trabajar de otra manera y que hay otra Argentina posible. El modelo de país de Milei es inviable y no lo va a aceptar el pueblo. Por eso el 26 de octubre vamos a darle una nueva derrota y vamos a demostrar que la mayoría de la Argentina nos acompaña y que hay otro modelo. Ese día vamos a pararlo y desde allí construir los acuerdos y alianzas que pongan en marcha el modelo que llevaremos adelante desde 2027".

Por su parte, Ferraresi recordó que: "Perón siempre planteaba que la lucha era un proceso permanente, por eso todos tenemos que ser parte de la gesta para volver al gobierno". Y agregó: "Cuando decían que les íbamos a sacar el cuerpo a esta elección, los intendentes se lo ponemos más que nunca. Con Axel mostramos que hay una manera distinta de gobernar: un gobierno eficaz, con déficit 0 y obra pública".

Finalmente, Hugo Moyano (h) destacó la importancia de "conmemorar a Perón en una ciudad tan marcada para la historia del Peronismo como es Avellaneda".

Del acto participaron también la jefa de Gabinete local, Magdalena Sierra, la diputada provincial electa Romina Barreiro, además de otros dirigentes y funcionarios provinciales y locales.