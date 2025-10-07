La actividad arrancará a las 10.30, con el desfile cívico tradicionalista del que participarán organizaciones e instituciones solanenses, sobre la avenida 844 y 897. Y a partir del mediodía estará abierta al público el paseo gastronómico y la feria de emprendedores, con precios populares para pasar la jornada en familia y con amigos.

En este marco, desde las 16.30, en el playón ubicado en la intersección de las avenidas 844 y 893, estará montado el escenario que contará con el gran cierre de una noche a puro ritmo a cargo de Jimmy y su Combo Negro y La T y la M. Previamente, pasarán por el escenario los shows en vivo de Bellson; Raíces; Jeko; la exhibición de free style; Ale Vega y Juan Manuel; 010 Rock; Babilonia; La Juando; Simplemente Manseros, Los Charros y Banda Juárez.

La jornada está organizada por el Municipio de Quilmes, en conjunto con las siguientes instituciones de San Francisco Solano: el Rotary Club; el Club de Leones; los Bomberos Voluntarios y la Cámara Regional de Comercio e Industria, además del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, y contará con todos los protocolos de seguridad, fiscalización y limpieza para el disfrute de las y los presentes.