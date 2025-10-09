Este miércoles cerca del mediodía, una jubilada se acercó al Pami Regional, ubicado sobre Andrés Baranda en Quilmes, para poder tener una respuesta a su viejo reclamo de una prótesis ortopédica.

La voz de la afiliada llegó a lo más alto de las autoridades del PAMI, quienes desde el segundo piso salieron de sus oficinas a contrarrestar esos gritos. Y fue justamente, según el testimonio de testigos a este medio, el propio Esteban Hoyos Camean quien contrarrestó las palabras de la mujer a viva voz, un hecho que por testimonio de empleados "jamás había ocurrido en estas oficinas un hecho así".

Los empleados se mostraron molestos y enojados con la situación. Hecho que se suma a los fuertes reclamos laborales que vienen llevando adelante.