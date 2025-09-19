La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, recorrió el comienzo de las tareas de pavimentación que se desarrollan en los barrios 1º de Mayo y Monteverde, en San Francisco Solano, que se ejecutan con fondos 100% municipales.

"El próximo 26 de octubre tenemos de vuelta una elección distinta a la que vivimos en septiembre, porque ahora se eligen los representantes nacionales, los diputados de la Nación. Es necesario que sepamos que a Milei el verdadero freno se lo tenemos que poner desde la Cámara de Diputados y la única boleta que lo va a hacer, porque el resto se hacen los opositores, pero después, al momento de votar le avalan todo como también lo hicieron con Macri, es la de Fuerza Patria, que lleva a Jorge Taiana como Diputado Nacional", señaló Mayra, acompañada por la secretaria de Desarrollo Urbano y Obra Pública, Ceci Soler.

"Cada vez el sueldo o la jubilación alcanza para menos. En todos estos años los trabajadores perdieron capacidad de compra, poder adquisitivo del salario y posibilidad de ahorro. Y de esto nos defendemos en la calle como ayer, que fuimos miles y miles a favor de la universidad pública y del Garrahan, y lo hacemos votando. Cristina dijo que 'hay que darle el merecido a Milei en las urnas'. Y eso es lo que tenemos que hacer", sostuvo.

Mayra destacó: "Desde Solano y cada rincón de Quilmes, pacíficamente vayamos a ejercer nuestro derecho y decirle Milei 'esto no va más'. ¡Vamos con Fuerza Patria y vamos con Jorge Taiana! El modo de agradecer estas obras es acompañando con el voto a los proyectos de trabajo, que siempre son de gobiernos peronistas".

La obra se desarrollará a lo largo de 14 manzanas que servirán para completar la conectividad de los mencionados barrios con la pavimentación en hormigón simple, además de la construcción de sumideros y la ejecución de los desagües correspondientes. Asimismo, estas tareas generarán una red de entretejido urbano que ayudará a mejorar las condiciones de vida de los vecinos y vecinas, dando también la posibilidad del correcto arribo de servicios de ambulancias y recolección de basura.

En concreto, las arterias donde se desarrollarán los trabajos son: calle 894, en el tramo que va de 835 y 837, y entre 838 y 841; calle 836 entre 893 y 895; Eva Perón entre 847 y 850; 848 entre 891 y 893, y finalmente 849 entre las calle 891 y 893.