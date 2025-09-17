Una encuesta nacional de D’Alessio IROL - Berensztein muestra un deterioro en la percepción económica y en la aprobación de la gestión de Javier Milei. Informe que fue adelantado por Clarín.

La evaluación negativa alcanza su punto más alto desde el inicio del mandato. Caída en la aprobación del gobierno El gobierno de Milei alcanza sus peores niveles de aprobación.

Un 57% la evalúa negativamente y un 42% positivamente. Situación económica actual El 59% de los encuestados considera que la situación está peor que el año pasado, frente a un 40% que cree que está mejor. La evaluación negativa crece por quinto mes consecutivo. Expectativas económicas

Un 40% cree que la economía estará mejor dentro de un año pero un 57% que estará peor. La visión negativa en votantes de La Libertad Avanza subió 8 puntos el último mes.

Inseguridad y economía, las principales preocupaciones La inseguridad y la incertidumbre económica comparten la primera posición con 66%. Les siguen la falta de propuestas de crecimiento y la corrupción en el gobierno de Milei, ambas con 55%.

Ficha técnica El estudio nacional de D'Alessio IROL - Berensztein de este mes se hizo en base a un relevamiento online de 1.000 casos