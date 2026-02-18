La diputada provincial, Mayra Mendoza, y la intendenta interina de Quilmes, Eva Mieri, encabezaron este miércoles la presentación de los kits escolares que serán entregados a todas las y los estudiantes de Nivel Primario de Escuelas de Gestión Estatal, y la Caja de Materiales a cada sección de Nivel Inicial para el Ciclo Lectivo 2026. A su vez, se anunció que se otorgará doble monto de escolaridad a trabajadores municipales.

“Estamos presentando los kits escolares para todos los niños y niñas de jardines y escuelas primarias, pero además quiero contarles una decisión política que tiene que ver con una mejora para los trabajadores, con tener en cuenta el esfuerzo de las familias del Municipio de Quilmes y es la posibilidad de otorgar doble la ayuda escolar a todas las y los empleados municipales que tengan hijos e hijas en edad escolar. Desde ANSES se pagan 85 000 pesos. Con el complemento del Municipio de Quilmes van a ser 170.000 pesos”, afirmó Mayra, acompañada por el jefe de Gabinete, Joaquín Desmery, y la secretaría de Educación y Culturas, Evangelina Ramírez.

La intendenta de Quilmes en uso de licencia y actual diputada provincial, añadió que “es un esfuerzo enorme de la administración, de nuestra gestión, que tiene que ver con el aporte de los contribuyentes, por supuesto, pero con una mirada de justicia social, de redistribución y de garantía para que los chicos y las chicas que necesiten ir a la escuela, no sean una preocupación para su familia, sino que puedan tenerlo garantizado, también con la entrega de los kits”.

Y destacó: “Hoy nos despertamos con el cierre de una fábrica que hace 80 años trabaja en nuestro país, que emplea a más de 1.000 trabajadores, y 920 de ellos, recibieron la noticia de que se quedan en la calle. Esto forma parte de las consecuencias del modelo económico de Javier Milei, que está destruyendo a nuestro país, al trabajo, a todo el entramado productivo y las consecuencias son muy angustiantes y dolorosas. En medio de toda esta situación queremos contar lo que vamos a hacer en Quilmes y poder desde este lugar, brindar un poquito de esperanza, de que no todo está perdido, de que no solamente se gobierna con crueldad o pensando cómo destruir a este país. Hay muchos que tenemos ganas de que el esfuerzo de los argentinos se vea reflejado en políticas que acompañen la mejora y el desarrollo de las familias argentinas”.

En tanto, Eva Mieri, indicó: “Este año también vamos a estar acompañando al primer y segundo ciclo de todas las escuelas primarias de gestión estatal de nuestra ciudad con estos kits escolares, es decir, a más de 35 000 chicos y chicas que van a las escuelas públicas del distrito. Y además, aprovechamos para ver la obra que acompañamos desde Quilmes Coopera, un aula, un espacio de calma para que nuestros chicos y chicas, que sabemos en estos momentos atraviesan alguna dificultad de angustia, de estrés o de desregulación emocional, puedan encontrar en ese espacio de calma nuevas herramientas desde una educación pública más sensible y más cercana a las familias de Quilmes”.

Mientras que Joaquín Desmery, expresó: “Hicimos esta presentación de los kits para que todas las escuelas sepan que les van a estar llegando los primeros días de clase. Que todas las familias a las que les cuesta comprar los útiles, vengan a la escuela igual. Queremos que todos los pibes y pibas de Quilmes estén en la escuela”.

La entrega de kits escolares es una política pública municipal y un compromiso de gestión iniciada en 2022, destinada a estudiantes de primer y segundo ciclo de primaria, con el objetivo de garantizar que cada niño y niña de las escuelas públicas del distrito puedan acceder a materiales de estudio necesarios para su educación y formación. En este caso serán 35.000 kits que incluyen: cuaderno de comunicaciones, cuaderno de clase, lápices negro y de colores, gomas de borrar, sacapuntas, fibrones, tijera, cola de pegar, carpetas, hojas rayadas, separadores, biromes, regla, escuadra, transportador, cartuchera y escarapelas, entre otros elementos. Además, se entregarán cajas de materiales por sala en todos los jardines de infantes estatales.

En esta línea, desde el lunes 23 de febrero hasta el 31 de marzo, con la tarjeta de beneficios Somos Quilmes, habrá descuentos del 10% al 25% en librerías de Quilmes, Solano, Ezpeleta y Bernal.

Por su parte, la directora de la EP Nº 2, Marcela Mendoza, cuya matrícula es de 610 alumnos, aseveró: “En estos tiempos en los que es necesario dar una mano, donde nadie se salva solo, poder garantizar que cada estudiante tenga los elementos necesarios para trabajar dentro del aula, es muy importante. Tenemos un muy buen vínculo con el Municipio y gracias a un subsidio del programa Quilmes Coopera, pudimos hacer realidad un sueño, que es el ‘Espacio de Calma’”.

Así, la EP Nº 2, ubicada en Monseñor Angelelli 2320, en Quilmes Oeste, y en el marco del programa municipal Quilmes Coopera, recibió un financiamiento para llevar adelante su proyecto educativo de “Espacio de Calma”, el cual consiste en una sala de entorno cuidado, accesible y sensible para atender las necesidades emocionales de los estudiantes de 1º a 6º grado. Utilizando y ampliando el uso de la actual Sala de Audio, se diseñó un espacio que combina elementos sensoriales, musicales, lúdicos y pedagógicos, permitiendo a los alumnos calmarse, autorregularse, descansar y reconectarse consigo mismos.

En el marco de este proyecto, adquirieron: smart TV, proyector lámpara home theater, instrumentos musicales, juegos, libros, alfombras didácticas, pelotero, pizarras, colchonetas, almohadones, entre otros elementos.

El programa “Quilmes Coopera. Proyectos educativos de la comunidad”, es una iniciativa de la Secretaría de Educación y Culturas del Municipio que se trabaja articuladamente con la Jefatura Distrital y el Consejo Escolar. Más de 100 escuelas en el distrito recibieron, a través de sus cooperadoras, el financiamiento para concretar proyectos de clubes de ciencia, salas multimedia, ludotecas, material para desarrollo deportivo, musical, entre muchos otros proyectos.

Ayuda escolar a trabajadores municipales

En este contexto, se anunció que la Comuna otorgará una ayuda escolar para trabajadores municipales que tengan hijos que asistan a establecimientos educativos estatales desde nivel inicial hasta secundario, que llegará a los 170.000 pesos, cifra que duplica la que ofrece el Estado Nacional a través de la ANSES, que es de 85.000 pesos.

Fueron parte de la actividad el subsecretario de Servicio Alimentario y Mantenimiento Escolar, Miguel Centurión; su par de Educación, Florencia Sierra; los directores generales de Educación, Leonardo Casazza, y de Políticas Socioculturales, Leandro Cepeda; el titular del Consejo Escolar (HCE), Gustavo Lappano; el tesorero del HCE, Rubén Ursino, y la inspectora de Nivel Primario, Viviana Martínez, entre otras autoridades y funcionarios.