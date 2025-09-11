MetroGAS lanzó “Historias Reales”, una campaña inspiradora que coloca a sus colaboradores en el centro y los muestra como protagonistas dentro y fuera de la empresa.

A través de un ciclo de episodios, la compañía no solo visibiliza la trayectoria, el compromiso y las pasiones de su gente, sino que también refuerza su identidad como marca empleadora innovadora, que apuesta al empoderamiento, la diversidad y el fortalecimiento de los vínculos humanos que trascienden el trabajo cotidiano.

El ciclo “Historias Reales” reúne testimonios que reflejan la vida en MetroGAS y también las actividades que cada protagonista desarrolla fuera del ámbito laboral. La iniciativa busca mostrar el costado humano detrás de cada puesto y resalta valores como la empatía, la superación y la construcción colectiva.

“La campaña surgió a partir de la convicción de querer mostrar el lado B de las personas que hacen MetroGAS: son historias únicas, llenas de valor, pasión y resiliencia. Estamos convencidos de que la empresa no está hecha solo de procesos y servicios, sino de cada una de las personas que, con su esfuerzo cotidiano, la hacen posible”, comentó Alejandro Di Lázzaro, director de Asuntos Corporativos y Comunicación de MetroGAS.

Dentro del ciclo está la historia de Federico Claramut, auditor de campo, líder de la banda de rock “Peligrosos Inocentes” y sobreviviente de la tragedia de Cromañón (Historias Reales - Capítulo 1- “Que sea Rock”, Con Federico Claramut); el rol social de Mariela Calzavara, analista contable con más de tres décadas en la empresa y “Payamédica” (Historias Reales - Capítulo 2 - “La Payamédica”, con Mariela Calzavara); o el jefe de Gestión de Operaciones Comerciales y dirigente del Club Atlético General Lamadrid, Leandro Sivera (Historias Reales - Capítulo 3 - “El Hincha”, con Leandro Sivera).

También tiene como protagonista a Joaquín Pérez, analista de Formación y Desarrollo y líder de un taller de rugby solidario (Historias Reales - Capítulo 4 - “El Rugbier”, con Joaquín Pérez); a Jorgelina Paola de Andrea, quien fue integrante del área de Operaciones Residenciales y cantante y compositora (Historias Reales - Capítulo 5 - “La Cantante”, con Jorgelina De Andrea), a Hernán Bagaglio, colaborador del área de Fiscalización y Control y runner que acompaña a personas ciegas (Historias Reales - Capítulo 6 - “El Runner”, con Hernán Bagaglio).

“Con esta campaña queremos transmitir que cada persona cuenta y que todas sus vivencias tienen valor. Detrás de cada colaborador hay alguien que también aporta a la sociedad desde la música, la solidaridad, el deporte o la cultura. Historias Reales quiere instalar la idea de que el trabajo es solo una parte de la identidad, pero que nuestra gente también trasciende con su actividad las paredes de la empresa”, señaló Di Lázzaro.

En “Historias Reales” hay personas únicas, con sueños y pasiones que trascienden la empresa y en ellas está la verdadera fuerza de MetroGAS: un equipo que inspira, transforma y deja huella dentro y fuera de la organización.

Acerca de MetroGAS

Constituida en 1992, MetroGAS es una de las empresas prestadoras de servicios públicos más importantes del país, líder en el sector de distribución de gas natural. Por la cantidad de Clientes que posee -2.500.000 aproximadamente- es la tercera distribuidora del continente sudamericano. Abarca una superficie de 2.150 km2, comprende las redes de distribución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de los siguientes partidos del Gran Buenos Aires: Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora, Quilmes, Berazategui, Almirante Brown, Florencio Varela, Esteban Echeverría, Ezeiza, Presidente Perón y San Vicente.