Luego que el diputado y aspirante a la gobernación José Luis Espert tratara en redes sociales de “chorra” a Cristina Fernández de Kirchner, sin dudar, la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, fue contundente en su respuesta y lo trató de “cagón” y “mafioso”.

“El impresentable que viaja en aviones narcos y debería dar explicaciones ante la justicia sos vos @jlespert”, comienza la respuesta de Mendoza.

Asimismo, no dudó: “Una vez más tus palabras te exponen como el gorila que sos. La vigencia de una líder no la define el partido judicial, como no lograron con proscripciones apagar a Perón en el corazón de los argentinos, tampoco lo podrán hacer ahora. Cambian los métodos, pero demuestran que no aprenden nada. Sería bueno que traten de ganarle en las urnas siendo mejores con el pueblo de lo que ella fue, pero claro, ustedes defienden otros intereses. En definitiva, lo que venimos diciendo: CAGONES Y MAFIOSOS”.

“@CFKArgentina no va a desaparecer y a vos no te va a querer nunca nadie. Existís a base de odio y del comportamiento de casta que te llevó de Larreta a Milei”, finalizó.ç