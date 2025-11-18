Sin oposición, la UOM Quilmes-Berazategui-Florencio Varela renovará sus autoridades sin elecciones gremiales.

Luego de semanas en las que se especulaba que el ex dirigente gremial Francisco “Barba” Gutiérrez iba a hacer una demostración de poder, finalmente no sucedió y sin mucho más, La lista Verde se consolida en la UOM regional.

Con la ausencia de listas opositoras, el espacio que conduce el secretario General de la Regional, Adrián Pérez, se afianza de cara a la continuidad de su ordenamiento y crecimiento del gremio metalúrgico.