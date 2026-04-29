“En este contexto que estamos atravesando a nivel país, provincia y, obviamente, distrito, que no escapa a la realidad de lo difícil del acceso al trabajo, sobre todo para nuestras juventudes, estos espacios son fundamentales para poner nuevamente en el centro no solo las nuevas formas de trabajo, sino también las nuevas tecnologías, y poner a la formación en el centro de la escena para que podamos, juntos el Estado Municipal, las instituciones educativas y el sector productivo, hacer una sinergia y generar mayores posibilidades para todos y todas”, sostuvo Eva.

Por su parte, la secretaria de Educación y Culturas, Evangelina Ramírez, comentó que “sin duda, esta mesa es fundamental en las acciones como política pública que se llevan adelante desde el Municipio”. En tanto, su par de la Agencia de Fiscalización y Desarrollo Económico Julián Bellido, señaló: “Tenemos que volver a construir a favor de la producción, a favor del trabajo. No nos tienen que vencer estos tiempos complejos marcados por políticas nacionales que, obviamente, ajustan en la educación y ni hablar en el trabajo”.

La jornada reunió a representantes de escuelas técnicas, referentes de la educación técnica profesional y a diversas empresas del ámbito productivo, con el objetivo de fortalecer las redes de colaboración y compartir experiencias vinculadas a las prácticas profesionalizantes que realizan jóvenes estudiantes en espacios de trabajo reales.

La Mesa Distrital de Educación, Trabajo y Producción de Quilmes, articulada entre el Municipio, la Jefatura Distrital, la Dirección Provincial y COPRET, funciona como un espacio de coordinación orientado a mejorar la inserción de jóvenes en estudios superiores y el mundo laboral.

El evento comenzó con palabras de bienvenida de las autoridades presentes, la presentación institucional del COPRET y de la Mesa Distrital Quilmes. Estas últimas, buscan fortalecer la articulación del sistema educativo bonaerense con actores del sector privado y de la economía social. La referenta territorial de COPRET, Florencia Barbelli, afirmó: “La cuestión de pensar estos proyectos tiene que ver con que los y las estudiantes puedan transitar su formación de la mejor manera, es fomentar el derecho a estudiar y trabajar”.

La Mesa Distrital Quilmes también trabajó en la planificación de la oferta formativa 2026 de los centros de formación profesional, abordando continuidades y cambios en cursos y trayectos, e implementó la iniciativa local Proyecto ATV (Acompañando las Trayectorias Vitales) junto a instituciones de educación especial.

Participaron también de la actividad la subsecretaria de Educación, Florencia Sierra y su par de Desarrollo Económico, Federico D'Angelo; los directores generales de Educación, Leonardo Casazza, y de Formación Laboral y secretario coordinador de la Mesa Distrital de COPRET, Franco Montali; el inspector jefe Regional de Educación, Pablo Vinuesa; la inspectora jefa Distrital, Florencia Elvino y la inspectora de Educación Técnica, Claudia Rodríguez, además de directivos de escuelas Secundarias, Especiales, Terciarias, y de universidades; y de CFL y CFP, entre otros.