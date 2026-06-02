Lanús Gobierno invita a las vecinas y los vecinos a participar de una nueva jornada de autocuidado este miércoles 3 de junio, desde las 19 en la Sociedad de Fomento Nuevo Pueblo Giardino (Manuel Castro N° 5182, Lanús Oeste), con el objetivo de brindar herramientas simples y necesarias para actuar ante situaciones de emergencias médicas.

Durante la actividad, las y los asistentes podrán aprender técnicas de reanimación cardiopulmonar (RCP), maniobra de Heimlich y a usar correctamente el desfibrilador externo automático (DEA), tres conocimientos fundamentales para intervenir con rapidez hasta la llegada del personal especializado.

La capacitación es abierta a toda la comunidad, no requiere inscripción previa y, al finalizar, se otorgará un certificado a cada participante. Cabe destacar que, en caso de lluvia, la jornada quedará suspendida.