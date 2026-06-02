La intendenta interina de Quilmes, Eva Mieri, participó este martes del acto en conmemoración por el Día del Bombero Voluntario Argentino, que se desarrolló en la sede del Cuartel de Quilmes, ubicada en Guido 87.

“Hoy nos convoca una fecha muy especial, conmemoramos el Día Nacional del Bombero Voluntario, recordando a los valientes que, allá en el año 1884, en el barrio porteño de La Boca, fundaron el primer cuerpo del país. Cuando hablamos de nuestros bomberos y bomberas voluntarias, no podemos dejar de sentir orgullo y emoción. Hablamos de hombres y mujeres que representan los valores más profundos de nuestro pueblo. La solidaridad, el compromiso, el coraje y el amor por el otro. En nombre de toda la comunidad de Quilmes, muchísimas gracias. Por su entrega, por demostrar cada día que, cuando el compromiso con el otro guía nuestras acciones, somos capaces de construir una sociedad mejor”, afirmó Eva.

En tanto, el presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Quilmes, Raúl Pavón, afirmó: “Nos preguntaban cómo estamos atravesando la crisis, y lo que está golpeando muy fuerte es la falta del subsidio nacional. Vamos a seguir defendiendo lo que hacemos, que también es seguridad para todos los vecinos, los 365 días del año, las 24 horas. Espero que reflexione el Gobierno Nacional y empiece a depositar el dinero que nos debe, que es nuestro, que es por ley”. En la misma línea el jefe del Cuerpo, Fabián Chelasco, señaló que “es un día especial, de celebración, de festejos, un día de homenaje a los que ya no están, para los que han dejado una huella imborrable en esta institución y han hecho de su trabajo el futuro de este cuartel”.

En este marco, el jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Néstor Nazábal, comentó: “Es un honor hoy estar aquí, en Quilmes, junto a quienes encarnan uno de los valores más nobles que pueda tener la sociedad, el servicio desinteresado al pueblo”.

Vale recordar que el 2 de junio de 1884 se sentaron las bases del primer Cuartel de Bomberos Voluntarios en el barrio porteño de La Boca. A la fecha, se cumplen 142 años desde que el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios comenzó a escribir su historia creando uno de los movimientos más importantes en nuestro país, poniendo en alto el acto humanitario y desinteresado por el otro.

Desde entonces, los más de 58.000 varones y mujeres que eligen ser bomberas y bomberos voluntarios brindan servicio de primera respuesta a emergencias de manera profesional en todo el país y para más de 46 millones de argentinos.

Participaron también de la actividad el jefe de Gabinete Municipal, Joaquín Desmery; el secretario de Servicios Públicos, Sebastián García; el subsecretario del área, Silvio Sarti; además de representantes y autoridades de Fuerza Aérea, Prefectura Naval, Policía, del Centro de Veteranos de Malvinas e instituciones educativas locales.