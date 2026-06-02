Este fin de semana el rugido de los motores vuelve al Autódromo Roberto Mouras de La Plata con la disputa de la 5ª fecha del Campeonato Río Uruguay Seguros de TN Clase 2 y Clase 3. Es un regreso muy esperado pues la categoría más federal del deporte motor regresará al escenario platense luego de cinco años sin hacerlo.

Será la 29ª presentación del TN en el autódromo que honra la memoria de Roberto Mouras desde 1997, un circuito que siempre entregó carreras vibrantes y definiciones al límite con las Clases 2 y 3.

El TN disputará el Gran Premio elf – Copa Crossmastery compartirá el fin de semana con TC Mouras, TC Pista Mouras y Turismo Internacional. Entre las cuatro categorías se reunirán más de 110 autos en pista desde el viernes, garantizando un espectáculo completo para los fanáticos.

La actividad oficial comenzará el viernes 05 de junio con los entrenamientos de TN y Turismo Internacional. El sábado 06 de junio se sumará la actividad para TC Mouras y TC Pista Mouras, jornada en la que además clasificará la Clase 3 del TN y se disputarán las series de la Clase 2. El domingo, en tanto, será el día de las definiciones, con las series y finales de todas las categorías.

Agustín Canapino, Julián Santero, José Manuel Urcera, Facundo Ardusso, Facundo Chapur, JonatanCastellano y Leonel Pernía, entre otros grandes nombres del automovilismo nacional, serán protagonistas de un espectáculo imperdible en el escenario platense.

Las entradas tendrán un costo de $30.000 para Generales y $50.000 para Boxes en las boleterías del autódromo. Al momento, pueden adquirirse en concepto de anticipadas a $20.000 y $40.000 respectivamente a través del portal Ticket Motor.