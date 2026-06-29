La Parroquia María Auxiliadora y la Comisión Amigos de Santa Coloma invita a la comunidad a la Recreación Histórica “VIVÍ LA HISTORIA EN SANTA COLOMA : INVASIONES INGLESAS” que se realizará el domingo 5 de julio al mediodía, en el predio de la Casona Histórica, Roca y La Paz, Bernal.

A partir de las 12,30 hs arranca el evento con la presencia de la Banda del Batallón 6 de Exploradores de Don Bosco. Continuaremos con números artísticos al aire libre que podrán apreciar mientras disfrutan del buffet (parrilla). Como el espectáculo se realizará al aire libre, se suspende en caso de lluvia.

Acompañarán

El Conjunto Pelayo de Manolo del Campo, del Centro Asturiano de Buenos Aires, que con sus gaitas darán colorido a esta Fiesta.

Mirta y Juan Carlos, integrantes de “Fogón y Huella : Agrupación Nativa El Pehual”

El conjunto de bailes criollos “Revolución Gaucha”

Finalizaremos este encuentro con la RECREACIÓN HISTORICA, de la que participarán los grupos recreacionistas:

Tercio de Cántabros Montañeses

Buenos Aires Royal Marines

Corsarios del Plata

Guardia Escocesa de Buenos Aires

Esta Casona construida en 1805 por don Juan Antonio de Santa Coloma, es la construcción más antigua de la zona sur que aún se encuentra en pie. Tiene valor histórico no solo por su antigüedad, sino por haber sido testigo del avance de las tropas británicas durante la Segunda Invasión Inglesa. En ella pernoctó la vanguardia británica la noche del 1º al 2 de julio de 1807.

Construida como chacra y residencia veraniega, fue donada en 1906, por la Sra. Gerónima Lezica de Crámer, nieta de Santa Coloma, a las Hermanas de María Auxiliadora quienes realizan allí una importante tarea pastoral y social. Actualmente es propiedad del Obispado de Quilmes, que a través de la Parroquia María Auxiliadora, se ocupa de su mantenimiento y conservación.

Por su valor histórico y patrimonial fue declarada Monumento Histórico Nacional en 1945 (Decreto 30828/45 del 10/12/1945), Monumento Histórico Provincial (Ley 11242, del 14/5/1992), y posee también una declaratoria de Patrimonio Arquitectónico, Histórico y Cultural de Quilmes (Ordenanza 12618 del 14/10/2016).

La Comisión de Amigos de Santa Coloma, formada en 2015, está integrada por vecinos que aportan su tiempo y competencias trabajando en la puesta en valor, investigación y difusión de este patrimonio, desarrollando distintas acciones como charlas, recreaciones históricas, visitas, muestras, etc.