El intendente municipal, Carlos Balor, se reunió con integrantes de la Asociación de Entidades Profesionales Universitarios de Quilmes, Berazategui y Florencio Varela (AEPUQ) para dialogar sobre el trabajo articulado con el Municipio y la continuidad de sus iniciativas y proyectos en el distrito.

Allí, Balor destacó: “Estuvimos con representantes de AEPUQ, que desde hace 50 años reúne a los Colegios y agrupaciones de nuestra región. Conversamos sobre la realidad de cada sector, sus desafíos y la importancia del trabajo articulado entre las instituciones y el Estado, para fortalecer el desarrollo de nuestras comunidades”.

La Asociación de Entidades Profesionales Universitarios de Quilmes, Berazategui y Florencio Varela (AEPUQ) fue constituida el 23 de abril de 1976, en defensa de los derechos de los profesionales universitarios en el ejercicio de sus actividades, la dignidad y el prestigio de todas las profesiones y sus entidades; y llevando adelante iniciativas y actividades a lo largo de los años.