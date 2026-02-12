El domingo 15 y el lunes 16 febrero, los emblemáticos carnavales de Berazategui se desarrollarán en Av. Mitre entre calle 1 y 5, a partir de las 19.00, con acceso libre y gratuito. Se suspenderán en caso de mal tiempo.

Organizado por la Municipalidad, el evento reunirá a agrupaciones locales de diversos estilos que desfilarán con todo su color y ritmo. Además, habrá food trucks para disfrutar de una gran variedad gastronómica.

Al respecto, Salvador Di Meglio, integrante de la Secretaría de Cultura y Educación, afirmó: “Vamos a tener comparsas, murgas, fraternidades de la comunidad boliviana, batucadas, entre otras expresiones del carnaval. Los invitamos a que se acerquen a festejar el carnaval de Bera en familia”.