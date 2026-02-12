Con la jura de los jueces de la Cámara Penal del Departamento Judicial Avellaneda–Lanús, consolidamos definitivamente nuestro propio Poder Judicial. Este proceso comenzó hace más de una década, con el impulso de la Ley N°14.484, que permitió que nuestra ciudad deje de depender de tribunales externos y empiece a construir una justicia propia y cercana a sus vecinos y vecinas.

La puesta en funcionamiento de la Cámara Penal no es sólo un hecho institucional: significa respuestas más rápidas, mejor acceso a la justicia y mayor eficacia en la lucha contra el delito.

El intendente @ajulianalvarez y el Juez @gabrielvitale2018 nos cuentan más sobre esto.