El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) informó los datos sobre el porcentaje de ocupación en planta a nivel país, que cayó a nivel interanual en la comparativa con el mismo mes de 2024, cuando alcanzó un 56,7%.

Los sectores que presentaron niveles de utilización de la capacidad instalada superiores al nivel general fueron los de refinación del petróleo (87,1%), papel y cartón (65,0%), productos alimenticios y bebidas (63,6%), sustancias y productos químicos (58,6%) e industrias metálicas básicas (57,5%).

Asimismo, los ubican debajo del nivel general fueron: productos minerales no metálicos (51,1%), edición e impresión (46,5%), metalmecánica (excepto automotores), con el 38,9%, productos del tabaco (38,6%), productos textiles (35,2%), productos de caucho y plástico (33,4%) e industria automotriz (31,2%).