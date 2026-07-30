Cientos de familias ya disfrutaron de las propuestas organizadas por la Municipalidad de Berazategui en el marco del Ciclo Vacaciones en Familia, que continuará hasta este domingo 2 de agosto con una amplia agenda.

Impulsada por el intendente Carlos Balor, esta iniciativa brinda a vecinos y vecinas de todas las edades la posibilidad de acceder gratis a una gran variedad de atracciones culturales, recreativas y lúdicas que se desarrollan en distintos espacios del distrito. La programación incluye espectáculos musicales, talleres, cine, juegos, actividades para las infancias y propuestas destinadas a las juventudes en los diferentes barrios de Berazategui.

Cronograma

Jueves 30 de julio:

* De 12.00 a 18.00: Juegos, sorteos, Feria Municipal Emprender y patio gastronómico Berazategui Food Trucks, en la Plaza Tiscornia (Av. 14 y 132) y el Parque Lineal, Deportivo y Recreativo Municipal de Gutiérrez (Camino Real e/ 413 y 416).

* De 13.00 a 16.00: Kermesse y Circolo en el Complejo Municipal Los Privilegiados (Calle 156 y 50), con payasos, juegos, números musicales, animación, zancos y premios. Se suspende en caso de lluvia.

* 15.00: Cultura Colectiva. El Centro Cultural Móvil llega a la Sociedad de Fomento Rigolleau (Av. Dardo Rocha e/ 15 y 16), con juegos, talleres y actividades.

* 15.00: Juntada y Juegos de Mesa en el Complejo Cultural Municipal La Calle (148 y 18 A).

* 15.00: Cine en los Barrios. Proyección de “Super Mario Bros: La Película” y merienda en la Sociedad de Fomento Villa España (Av. Sabin e/ 150 y 151).

Viernes 31 de julio:

* De 12.00 a 18.00: Juegos, sorteos, Feria Municipal Emprender y patio gastronómico Berazategui Food Trucks, en la Plaza Tiscornia (Av. 14 y 132) y el Parque Lineal, Deportivo y Recreativo Municipal de Gutiérrez (Camino Real e/ 413 y 416).

* 15.00: Juntada y Literatura. Jornada para las juventudes, con propuestas de lectura y taller de encuadernación en el Complejo Cultural Municipal La Calle (148 y 18 A).

* 16.00: Espectáculo “Los viajes de Mabel”, en el Centro Cívico Municipal Villa España - Plátanos (calle 151 A e/ Av. Italia y 34).

* 16.00: Cine. Proyección de “Operación Castor” (castellano / ATP), en el Complejo Cultural Municipal La Humanitaria (Lisandro de la Torre y 52, Hudson).

Sábado 1 de agosto:

* De 12.00 a 18.00: Juegos, sorteos, Feria Municipal Emprender y patio gastronómico Berazategui Food Trucks, en la Plaza Tiscornia (Av. 14 y 132) y el Parque Lineal, Deportivo y Recreativo Municipal de Gutiérrez (Camino Real e/ 413 y 416).

* 15.00: Taller “Experiencias Científicas”, con juegos y actividades artísticas para las infancias, en el Complejo Cultural Municipal La Casa de la Estación (Av. Sabin e/ 362 y 363, Ranelagh).

* 15.00: La Calle Celebra "Rock". Bandas locales, actividades y sorteos en el Complejo Cultural Municipal La Calle (148 y 18 A).

* 16.00: Espectáculo “Rojo”, a cargo de la Compañía Tres Gatos Locos, en el Complejo Cultural Municipal León F. Rigolleau (Calle 15 N° 5675).

Domingo 2 de agosto:

* De 12.00 a 18.00: Juegos, sorteos, Feria Municipal Emprender y patio gastronómico Berazategui Food Trucks, en la Plaza Tiscornia (Av. 14 y 132) y el Parque Lineal, Deportivo y Recreativo Municipal de Gutiérrez (Camino Real e/ 413 y 416).

* 15.00: Taller “Frida en el espejo”, con juegos y actividades artísticas para las infancias, en el Complejo Cultural Municipal La Casa de la Estación (Av. Sabin e/ 362 y 363, Ranelagh).

* 15.00: Cultura Colectiva. El Centro Cultural Móvil llega a la Asociación Vecinal Barrio Los Manzanos (calle 10 e/ 126 y 127), con juegos, talleres y actividades.

* 16.00: Espectáculo “Sin Julepe” -dúo de música y clown- en el Centro Cívico, Cultural y Recreativo Municipal Gutiérrez (Camino Real y 417).

Para más información, ingresar a berazategui.gob.ar/vacacionesenfamilia.