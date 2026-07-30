El Municipio de Quilmes informa que avanzan las obras de 28 nuevas viviendas en el barrio La Odisea, de Quilmes Oeste, en la zona comprendida por la avenida Ribereña Las Piedras, la calle 398 y el margen del arroyo Las Piedras, que es posible a través de un trabajo en conjunto con el Instituto de la Vivienda perteneciente al Ministerio de Hábitat y Desarrollo Territorial de la Provincia de Buenos Aires.

Desde la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas local, a cargo de Cecilia Soler, detallaron que esta iniciativa se organiza en dos manzanas destinadas a viviendas. El espacio ribereño se reconfigurará en su dimensión original al ocupar y sanear parte del espacio público, proponiendo áreas verdes, apertura de calles y ensanche de veredas.

Este proyecto consta de viviendas de mayor altura (tres niveles) y ofrece un rendimiento superador al escaso suelo urbano en áreas servidas, a través del uso de un tipo de edificación que son las viviendas adosadas, que estarán ubicadas sobre la avenida Ribereña Las Piedras. Allí se ejecutarán pisos de hormigón peinado para veredas, mientras que para las dársenas de estacionamiento vehicular serán de hormigón llaneado.

La intervención urbana en el sector busca integrar el barrio popular a la trama consolidada de la ciudad a través de:

* Consolidar, abrir, ensanchar y pavimentar las vías vehiculares y peatonales.

* Construir veredas, cordones cuneta, alumbrado e infraestructura de servicios básicos.

* Poner en valor el espacio público, mitigando microbasurales y equipando el borde del arroyo.