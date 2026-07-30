El senador provincial se refirió a la posibilidad de gobernar Avellaneda en un futuro, destacó el arraigo de su historia familiar en el distrito y analizó los desafíos pendientes en materia de infraestructura. Asimismo, advirtió sobre el complejo escenario económico actual producto de las medidas del gobierno nacional.

En una reciente entrevista para La Pluma, el senador de la provincia de Buenos Aires, Emmanuel Santalla, reflexionó sobre su vocación política ligada a su ciudad natal y no esquivó la posibilidad de aspirar a la intendencia de Avellaneda, definiéndola como una de las máximas responsabilidades a las que puede apuntar un dirigente local.

"Creo que para cualquier militante político el sueño máximo al que puede aspirar, en términos personales, es a representar a su barrio y a sus vecinos", afirmó Santalla, al ser consultado sobre si le gustaría conducir el municipio. El legislador bonaerense enfatizó el profundo vínculo afectivo y generacional que lo une con el distrito: "Nací y crecí en Avellaneda. Mi hijo también nació y vive acá, tenemos toda nuestra historia familiar arraigada en esta ciudad".

Durante el diálogo, Santalla rescató la identidad cultural y el ADN migrante del municipio, recordando sus propios orígenes: "Mi viejo vino de Galicia, España, a los 9 años. Su historia es como la de muchísimos inmigrantes que llegaron a Avellaneda; una ciudad conformada por muchos tanos, gallegos y diversas comunidades que llegaron de Europa por la cercanía con el puerto, hicieron su vida acá y engrandecieron a la ciudad".

En otro tramo del reportaje, el senador provincial se refirió al duro golpe económico que sufren los vecinos debido a las políticas del gobierno de Javier Milei. Santalla advirtió que la realidad actual es desesperante: "Es algo que veo todos los días charlando con los comerciantes de Avellaneda; hoy las familias no llegan a fin de mes, hay gente que trabaja 16 horas diarias y de todas formas no les alcanza para vivir", señaló.

Al evaluar la gestión local y la proyección del distrito en este contexto complejo, reconoció el trabajo del intendente: "Si Jorge (Ferraresi) tenía una ciudad en la cabeza en el 2009 cuando asumió, la pudo llevar adelante". En ese sentido, Santalla apuntó a las necesidades estructurales que aún persisten en los barrios de la comuna: "Avellaneda todavía tiene muchas zonas que se siguen inundando cuando llueve. Hace falta inversión en obras de infraestructura que quizás no se ven a simple vista, pero que son fundamentales y muy importantes para los vecinos".

Finalmente, el legislador concluyó delineando cuál debería ser el eje central de cara a los próximos años: "Cuidar lo que ya se ha hecho en Avellaneda creo que es lo central, y a partir de ahí, estar preparados para asumir los desafíos que vengan por delante".