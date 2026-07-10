En el marco de los festejos por el Día de la Independencia miles de vecinos y vecinas se acercaron a la Plaza Grigera para celebrar “Amor por la Patria en Comunidad”. En esta oportunidad, se sumó la propuesta temática “Mundial en Comunidad”, que se viene realizando de manera itinerante los fines de semana y feriados en las plazas y parques del distrito con un banderazo para alentar a la Selección en la previa del partido contra Suiza. El intendente Federico Otermín, junto a su esposa, la Ministra de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, Daniela Vilar, y su hija Sofía, compartieron la jornada que incluyó la entonación del Himno nacional, la presentación de Orellana Lucca, ballets folklóricos, un homenaje al Indio Solari, baile popular, guiso patrio, pastelitos y chocolatada.

“En lo que ya es un clásico cada vez que hay una fecha patria, en Lomas celebramos el 9 de julio con la alegría de amar a este suelo que nos vio nacer y mirando al futuro con esperanza”, destacó Otermín que estuvo acompañado también por la jefa de Gabinete del Municipio, Sol Tischik y la secretaria general, Aldana Scillama. “Como intendente, en nombre del Gobierno de la Comunidad, gracias de corazón a este pueblo maravilloso. Cuidemos nuestra Patria, amemos nuestra Patria, porque nos merecemos estar mejor y si nos quieren tristes y separados acá estamos, felices y en paz, en familia y en comunidad”, añadió.