En Bernal Oeste, desde hace un tiempo numerosos vecinos vienen teniendo n profundo malestar por un peligroso acopio de cables y materiales peligrosos en la calle Liniers 4979, a pasos de Camino General Belgrano.

Los vecinos decidieron hacer pública esta queja y reclamo para poder dar fin a esta irregularidad que los tiene sumamente preocupados por lo que consideran "un foco de contaminación e infeccioso para toda la zona", y agregan que a pocos metros se encuentra la concurrida Unidad Sanitaria Villa Gaette.

Al respecto, Ricardo Pavón , un conocido vecinalista e integrante de entidades intermedias en la zona, señaló que "se trata de acopio de cables de alta tensión, esto es una bomba de tiempo para los vecinos; incluso es peligroso si llega a haber un incendio". Pavón agregó no se trata de buscar "culpables, sino de encontrar una solución y prevenir".