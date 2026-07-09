En su discurso, a uno de los pocos que mencionó Bianco fue justamente al ex titular del PAMI Quilmes en la gestión Gutiérrez  y hoy Director Provincial de Defensa Civil.
Sólo como anécdota, y como parte de la interna de la interna, quedará el recorte que algún referente de los asistentes le hizo a la imagen de Fabián Garcia antes de subirla a redes.