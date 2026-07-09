En un acto llevado adelante por el MDF de Ariel Burtoli en Quilmes en el día de ayer miércoles 8, donde invitó a referentes del espacio de Axel Kicillof en el distrito, pero con un "olvido": el del funcionario bonaerense Fabiàn García, quien viene teniendo -para varios- la venia del propio Carlos Bianco, y por ende del propio Gobernador para llegar a ser el potencial "candidato" en caso de jugar. Fabián García parecía no ser de la partida, hasta que llegó al acto junto al propio ministro de Gobierno, lo que tomó de sorpresa a varios de los presentes.

En su discurso, a uno de los pocos que mencionó Bianco fue justamente al ex titular del PAMI Quilmes en la gestión Gutiérrez y hoy Director Provincial de Defensa Civil.

Sólo como anécdota, y como parte de la interna de la interna, quedará el recorte que algún referente de los asistentes le hizo a la imagen de Fabián Garcia antes de subirla a redes.