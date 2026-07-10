Berazategui conmemoró el 210° aniversario de la Independencia Argentina con un Festival Folclórico que reunió a vecinos y vecinas en el Centro Municipal de Actividades Roberto De Vicenzo. El intendente Carlos Balor participó de esta fiesta popular, que combinó música, danza, tradición y propuestas gastronómicas para toda la familia.

“Continuar con este festival, continuar al lado de nuestros vecinos, es lo que nos legó Juan José Mussi. Agradezco a todos los que hicieron posible esta fiesta popular. Viva Berazategui, viva Argentina. Feliz Día de la Patria para todos”, expresó Carlos Balor.

En el mismo sentido, el secretario de Cultura y Educación, Federico López, recalcó: “En Berazategui podemos hacer estos festivales porque el intendente Carlos Balor mantiene la decisión política de invertir en cultura, como lo hacía Juan José Mussi”.

Stella Maris Gómez, vecina de Berazategui, agradeció el impulso de esta propuesta. “Me encantan los bailes y las comidas típicas. Es maravilloso que nuestras fechas patrias se festejen así, es muy bueno lo que hace la Municipalidad. Agradezco a Carlos Balor por seguir el camino de Juan José Mussi”, dijo.

A su vez, otro de los vecinos que se sumó a la celebración, Francisco Ricci, afirmó: “Siempre vengo a todos los eventos que tienen que ver con la argentinidad. Me emociona escuchar nuestro Himno y nuestra música que es el folclore. Estoy muy feliz por este festejo y de compartirlo con mi familia”.

En el festival se presentaron artistas folclóricos y participaron los ballets del distrito con las danzas tradicionales. Además, formaron parte de la celebración agrupaciones y Centros tradicionalistas berazateguenses.

Asimismo, los vecinos y vecinas pudieron disfrutar de una amplia variedad de comidas típicas, ofrecidas en los stands gastronómicos, y de la feria de productores locales del Programa Regalá Cultura.

Estuvieron presentes, también, otros integrantes del Gabinete municipal.