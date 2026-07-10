Lanús Gobierno realizará una nueva edición de la Feria de la Economía Social "Hecho en Lanús" durante el sábado 11 y domingo 12 de julio, de 15 a 19, en las plazas San Martín (Santiago Plaul N° 1900, Lanús Oeste) y Sarmiento (9 de Julio N° 1900, Lanús Este).

Durante ambos días, las vecinas y los vecinos podrán recorrer stands con artesanías, productos de elaboración propia y propuestas gastronómicas a precios populares. Además, el domingo la plaza San Martín contará con la musicalización en vivo de Maxi DJ, de 15 a 18, para acompañar la jornada.

La feria también reunirá a emprendedores y emprendedoras del distrito con una amplia oferta de indumentaria, bijouterie y otros productos artesanales, con la finalidad de promover el consumo local y fortalecer el desarrollo económico de la ciudad.

La iniciativa forma parte de las políticas impulsadas por el Municipio para generar espacios de comercialización destinados a emprendimientos locales y visibilizar el trabajo de quienes integran el Registro Municipal de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular.

El programa nuclea a personas, unidades productivas individuales y colectivas, cooperativas, mutuales y distintos proyectos asociativos. Quienes deseen incorporarse al Registro pueden completar sus datos en el sitio web oficial del Municipio: www.lanus.gob.ar/registro-economia-social.