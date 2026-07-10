La diputada provincial, Mayra Mendoza y la intendenta interina de Quilmes, Eva Mieri encabezaron este jueves una nueva edición de la Peña 360, una propuesta cultural que en esta oportunidad estuvo dedicada a conmemorar el 210º aniversario de la Declaración de la Independencia Argentina, en el marco de las actividades por los 360 años de la ciudad de Quilmes, y que se desarrolló en el Museo Histórico del Transporte "Carlos Hillner Decoud", en Laprida y Ricardo Rojas, de Quilmes Oeste.

“Hoy lamentablemente estamos sufriendo uno de los momentos más críticos de entrega de nuestra patria. Entonces este 9 de Julio quienes tenemos este sentimiento por nuestra bandera, nuestro suelo, nuestra patria, nuestra gente, quienes sentimos amor por nuestros habitantes, estamos obligados a hacer este tipo de eventos que reúnen a la comunidad y de poder transmitir lo que lo que pensamos”, señaló Mayra.

Y enfatizó: “Quien le dio los mejores años y momentos al pueblo argentino siendo presidenta fue Cristina Fernández de Kirchner. Hoy está secuestrada por el poder, por ese poder que quiere entregar nuestra independencia, nuestra soberanía. Cristina es inocente y debe estar en libertad como se merece, y todos nosotros tenemos que poder saber que eso no es un hecho aislado, eso afecta a todos y cada uno de los argentinos, porque no hay democracia plena en nuestro país con Cristina presa”.

Por su parte, Eva Mieri señaló que “Qué alegría poder encontrarnos en esta fecha tan importante para celebrar juntos, porque la patria también es esto, es el encuentro, es la cultura popular y es la comunidad. Hoy celebramos 210 años de la Declaración de la Independencia. Y en esta historia y en esta fecha que nos invita a reflexionar y también a reafirmar que tanto la soberanía como la libertad no son palabras abstractas. Son efectivamente conquistas que tenemos que seguir defendiendo todos los días”.

Y agregó : “En este año también tan particular donde Quilmes, nuestra ciudad, cumple 360 años, recordar que esta ciudad nació al calor de la resistencia del pueblo quilmeño. Y en esa resistencia, en esa historia, en esa lucha, nosotros también recordar que rendirnos no es una opción jamás”.

Durante la actividad se desarrolló el acto institucional junto a una programación integrada por músicos, ballets folklóricos, centros tradicionalistas, gastronomía típica y una muestra de carruajes históricos, poniendo en valor el Museo Histórico del Transporte como uno de los espacios patrimoniales más representativos del distrito.

Cabe agregar que en el marco de los 50 años de la Diócesis de Quilmes y los 25 años del fallecimiento del primer obispo de la diócesis, Jorge Novak, la bendición de la jornada estuvo a cargo del padre Guillermo López, en representación del Obispado de Quilmes, como homenaje a su legado pastoral y su compromiso con la comunidad.

La jornada buscó celebrar una de las fechas más significativas de la historia nacional, reafirmando los valores de la libertad, la unidad, la solidaridad y el compromiso con el bien común que dieron origen a nuestra Patria. Asimismo, propuso generar un espacio de encuentro abierto y participativo para que vecinos y vecinas compartan una celebración popular a través de la cultura, las tradiciones y la identidad local.

Participaron del evento los siguientes artistas: el payador, Tobías Díaz; los grupos musicales, Tiempo de Cosecha, Tramados, Los Mensajeros del Tiempo, Los Tropilleros y Candela Mazza; Los ballets y compañías de danza: Ballet La 7 de Abril, Ballet Municipal de Quilmes (taller participativo), Ballet Sayani, Ballet Los Huayra del Monte, Revolución Gaucha, Ahinco Ballet, Taller Folklórico Amaicha, Compañía Alma Furiosa, Amalaya Ballet y Ballet Entrevero Gaucho.

La actividad contó con la presencia de integrantes del Gabinete Municipal, concejalas y concejales, referentes de diferentes instituciones, fuerzas de seguridad, colectividades de distintos cultos, Veteranos de Guerra de Malvinas, y una gran cantidad de vecinos y vecinas.

El mensaje de CFK

Durante su discurso, Mayra compartió con los presentes un audio de Cristina Fernández de Kirchner recordando la independencia nacional en esta fecha tan especial. Allí la ex Presidenta afirmó: “En el Día de la Independencia de la patria, créanme que como argentina, no recuerdo otro 9 de Julio como este. Porque cuando uno se detiene a pensar qué significó esa independencia y la compara con esta Argentina que estamos viviendo, la pregunta obligada que tenemos que hacernos como argentinos es ¿somos realmente libres o independientes? ¿O estamos otra vez ejecutando políticas dictadas desde afuera? Aceptando sin chistar condiciones del FMI o de otros que perjudican tanto a nuestra gente. Este nunca fue el proyecto de la Argentina. Y en fechas como hoy, 9 de Julio, es muy bueno recordarlo”.