En una intensa recorrida por Necochea, Mar de Ajó, Miramar y Mar del Plata, el Frente Amplio, encabezado por Daniel García junto a referentes y dirigentes barriales, continúa fortaleciendo su presencia, promoviendo y acompañando las candidaturas de Axel Kicillof Presidente y Jorge Ferraresi Gobernador.

Explico Daniel García que el objetivo claro de la recorrida fue escuchar, estar presentes y volver a poner la política cerca de la gente.

Daniel García contó que, en todos los encuentros, aparecieron las mismas preocupaciones: la incertidumbre económica, el esfuerzo cotidiano, la frustración ante la imposibilidad de contar con recursos para llegar a fin de mes, y la sensación de que muchos quedaron atrás. Frente a esa realidad, desde el Frente Amplio reafirmamos una convicción que dio origen a este espacio:

Daniel García sostuvo durante la ardua recorrida, que el desafío es volver a recorrer cada lugar donde haya vecinos esperando respuestas, presencia y compromiso, porque la representación política no puede hacerse desde una oficina, sino caminando cada barrio, cada localidad y cada ciudad.

Por eso el Frente Amplio seguirá recorriendo cada rincón de la provincia y del país, promoviendo dirigentes que estén con la gente, escuchando, construyendo y trabajando para recuperar el futuro.

Porque donde haya una necesidad, también tiene que haber una respuesta política.