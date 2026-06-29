El Asesor del Ministerio de Gobierno de la Provincia, Agustín Balladares, recorrió las obras de viviendas que el Gobierno Bonaerense realiza en Villa Porá, a través del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU), lo hizo junto la coordinadora territorial local Carolina Petrilli.

Las obras integran un proyecto muy avanzado de 48 casas, que según informa el Organismo mencionado, se lleva adelante en dos lotes, uno con 28 viviendas, de las cuales 14 se ubican en planta baja y 14 en formato dúplex en el primer y segundo piso. Y otro con 20 viviendas, con 10 en planta baja y 10 en dúplex entre el primer y segundo piso. Cada unidad habitacional contará con conexión a las redes de agua y cloacas.

El plan incluye la construcción de 10 locales comerciales para el fortalecimiento de la economía local, la creación de 25 plazas de estacionamiento y la instalación de nueva luminaria LED para mejorar la seguridad y la circulación en el espacio público. La ejecución de 926 metros cuadrados de veredas perimetrales para garantizar accesibilidad y movilidad.

Además, las casas que dejan las familias que serán mudadas a la flamante obra, serán recicladas y puestas en valor para otras familias de populoso barrio de Lanús.

En este marco, Balladares expresó: “Hoy pude ver el avance y recorrer las obras, una transformación histórica de Villa Porá. Una obra que es un ejemplo de lo que se puede lograr cuando el Estado y la comunidad trabajan juntos. A través del OPISU se impulsaron obras fundamentales como apertura de calles, colector cloacal que además beneficia al Parque Industrial, conexiones intradomiciliarias de luz y cloaca, y la construcción de 48 viviendas amplias y de enorme calidad, como merece nuestro pueblo”.

Y agregó: “Lo más importante es que esta transformación tuvo como protagonista a la propia comunidad. Ese es el camino; un Estado presente y una comunidad organizada”.

Por último, el dirigente señaló que “Lanús merece que todos sus barrios crezcan con oportunidades, integración y de manera armónica. Gracias Gobernador Kicillof por acompañar esta transformación histórica en el pueblo de Lanús”.