Una investigación por comercialización de drogas al menudeo culminó con la desarticulación de un importante centro de acopio y fraccionamiento que operaba en la zona céntrica de Quilmes. El procedimiento, llevado a cabo con información clave y soporte operativo de la Secretaría de Seguridad del Municipio de Quilmes, permitió detener a tres personas y secuestrar dosis de drogas junto con armas de fuego.

La causa judicial estuvo bajo la órbita de la U.F.I. N° 20 de Quilmes. Con las pruebas recolectadas en el territorio mediante vigilancia y seguimientos, el Juzgado de Garantías N° 2, bajo la firma del Dr. Martín Miguel Nolfi, libró la respectiva orden de irrupción táctica sobre el inmueble investigado en el radio céntrico de la ciudad.

Durante el registro del lugar, efectivos de la Delegación de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de Quilmes lograron la aprehensión inmediata de los principales investigados, identificados como Roberto M. (45) y Yanina V. (42), procediéndose posteriormente a la detención de un tercer involucrado, Pablo L. (49). Al revisar los ambientes de la propiedad, el personal policial incautó más de medio kilo de cocaína, con, además de marihuana en cogollos listos para su distribución minorista.

Asimismo, las fuerzas de seguridad secuestraron una balanza de precisión digital, elementos de corte, tres teléfonos celulares corporativos, dinero en efectivo y moneda extranjera. El golpe se consolidó al hallar dos armas de fuego tipo revólver calibre .22 marca Pasper (uno de ellos provisto con proyectiles intactos en su tambor) y una caja con 36 municiones del mismo calibre. Los tres detenidos fueron trasladados a la sede policial y quedaron procesados bajo la imputación formal de "Infracción a la Ley de Estupefacientes 23.737 y Tenencia Ilegal de Arma de Uso Civil".