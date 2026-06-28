Lanús Gobierno informa que del lunes 29 de junio al sábado 4 de julio se desarrollará una nueva edición del operativo ¡Ambiente Sí! en diferentes espacios públicos del distrito, con el objetivo de que las vecinas y los vecinos puedan acercar materiales reciclables, recibir semillas de temporada y participar de acciones vinculadas al cuidado del ambiente. Las postas funcionarán de lunes a viernes de 10 a 13, mientras que el sábado será de 10 a 17.

El lunes 29, el operativo estará en las plazas Mariano Moreno (avenida Hipólito Yrigoyen N° 6200) y Alajarín de Remedios de Escalada (Coronel Rauch N° 3520). Al día siguiente, el martes 30, las vecinas y los vecinos podrán acercarse a la plaza Villa Obrera (Eva Perón N° 2400, Lanús Este) y al Parque Lineal (avenida General Pinto N° 4700, Monte Chingolo).

La agenda seguirá el miércoles 1 de julio en el barrio Obrero (Chaco y Coronel Murguiondo, Valentín Alsina), en las plazas Constitución (avenida Tte. Gral. Juan Domingo Perón N° 3000, Valentín Alsina) y Arias (Carlos Gardel N° 1300, Lanús Oeste).

Durante el jueves 2, las postas funcionarán en las plazas Sarmiento (avenida 9 de Julio N° 1900, Lanús Este) y Ricardo Rojas (Bustamante N° 900, Gerli). En tanto, el viernes 3, la actividad llegará a las plazas San Martín (Santiago Plaul N° 1900), Capitán de Los Andes (avenida Hipólito Yrigoyen N° 3863) y 25 de Mayo (Santiago Plaul N° 3201), todas de Lanús Oeste.

La última jornada será el sábado 4 en la plaza Auyero (Ramón Cabrero y Córdoba, Remedios de Escalada), donde las ciudadanas y los ciudadanos podrán acercarse de 10 a 17.

En cada punto se recibirán materiales reciclables limpios y secos como vidrio, plástico, cartón, metales y papel. Además, se entregarán semillas de temporada y se podrán llevar residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

Vale recordar que, en caso de lluvia, las actividades quedarán suspendidas.