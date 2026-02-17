Lanús Gobierno informa que el viernes 20 de febrero, de 17 a 20, se llevará adelante una nueva jornada del programa “Tardes de Vacunación” en la plaza Mariano Moreno, ubicada en la avenida Hipólito Yrigoyen N° 6200, en Remedios de Escalada.

La actividad será de acceso libre y gratuita, y permitirá que las vecinas y los vecinos puedan aplicarse las vacunas del calendario anual completo; contra el dengue; contra el COVID-19; antineumocócica (Prevenar 20); contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR); y antirrábica para perros y gatos.

El programa apunta a reforzar la importancia de sostener los esquemas de vacunación en todas las edades, como así también hacer énfasis en lo vital que es la prevención como herramienta central para el cuidado de la salud individual y comunitaria.