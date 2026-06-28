El séptimo mes del año golpeará con fuerza los bolsillos de los consumidores, especialmente en el AMBA. Se registran incrementos en colectivos, subtes, luz, gas, agua y medicina privada.

A partir del 1° de julio, los usuarios y consumidores de todo el país —con un impacto especialmente agudo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)— deberán enfrentar una nueva y severa ola de aumentos en tarifas de servicios esenciales, transporte público y medicina prepaga.

Esta serie de reajustes simultáneos fue dispuesta tanto por el Gobierno nacional y las administraciones locales como por las empresas privadas. El argumento oficial apunta a indexar los costos a los índices de precios actuales para "garantizar la continuidad y mejora en la calidad de las prestaciones". Sin embargo, en la práctica, consolidan una presión asfixiante sobre los ingresos de la clase media y de los sectores más vulnerables en pleno inicio del invierno.

Transporte público: cuánto costará viajar en el AMBA

El cuadro tarifario del transporte en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano sufrirá modificaciones sustanciales. Para los colectivos, se implementará un nuevo mecanismo de actualización que regirá por 12 meses, basado en el índice de inflación más un adicional de 2 puntos porcentuales.

El nuevo esquema de valores:

Colectivos (tramo mínimo de hasta 3 km): $822,18.

Subte (con tarjeta SUBE registrada): Pasará de $1.558 a $1.621.

Subte (tarjeta SUBE sin nominalizar): Abonarán una tarifa diferencial de $2.541.

Prepagas por encima de la inflación

En el sector de la salud privada, las empresas avanzaron de forma autónoma tras el acuerdo de desregulación firmado con el Ejecutivo a fines de mayo. Al menos cinco de las principales compañías de medicina prepaga ya notificaron a sus afiliados incrementos que se ubicarán en torno al 2,9%, un porcentaje que se prevé por encima de la inflación mensual del período.

El consumo estacional por las bajas temperaturas coincidirá con las subas autorizadas en los servicios públicos residenciales: