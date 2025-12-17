Al respecto de estas medidas, el secretario de Economía de la Municipalidad, Santiago Castagno, declaró: “Continuando con la política económica que habíamos planificado durante el año, con el Dr. Juan José Mussi, y por directivas del intendente en funciones Carlos Balor, el 19 de este mes se va a pagar el sueldo anual complementario -aguinaldo- y el 30 el sueldo de diciembre, con la particularidad de que ambos se verán alineados al índice de precios al consumidor que publica el INDEC, lo que implica un incremento del 2,5%. Tenemos un diálogo frecuente y fraterno con los sindicatos, que nos permite mancomunar esfuerzos para conseguir mejoras permanentes. Los trabajadores municipales tienen que quedarse tranquilos porque, por el legado del Dr. Juan José Mussi, el intendente Carlos Balor pondera su trabajo y lo pone de relieve y de manifiesto a la hora de administrar los recursos y hacer el pago en tiempo y forma”.

Finalmente, Castagno agregó: “El ahogo financiero que genera el Gobierno de la Nación a la provincia de Buenos Aires perjudica a todos los habitantes. Sin recursos no se puede llevar adelante ningún tipo de gestión. Con mucha expectativa, esperamos que el Gobierno nacional lo entienda y responda a las necesidades de la provincia de Buenos Aires para mejorar la performance distributiva a los distintos Municipios, posibilitándoles gestionar con autonomía”.