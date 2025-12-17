AySA, mediante un comunicado oficial, comunicó en las últimas horas que entre el 22 y el 28 de diciembre, habrá problemas con el suministro de agua. Alegando llevar a cabo un supuesto "Plan Integral de Mejora y Mantenimiento en toda su concesión", numerosos vecinos no tendrán agia en estas Fiestas.

Asím la empresa informó el siguiente cronograma en el que estarán realizando.

📆 LUNES 22 DE DICIEMBRE DE 2025

💧 Se podría registrar afectación en el normal funcionamiento del servicio

📍 Partido de Florencio Varela - Localidades afectadas: Villa Vatteone.

🕗 • Desde las 08:00Hs hasta las 18:00Hs.

🗺 En el radio comprendido por las calles: Int. Cariboni, Dinamarca, Paysandú, Av. Eva Perón, Cabildo de Buenos Aires, Florida, San Nicolás, Rio Colorado, Rio Uruguay, Rio Turbio y Rio Carcarañá.

📆 LUNES 22 DE DICIEMBRE DE 2025

💧 Se podría registrar afectación en el normal funcionamiento del servicio

📍 Partido de Florencio Varela - Localidades afectadas: Villa Santa Rosa.

🕗 • Desde las 08:00Hs hasta las 18:00Hs.

🗺 En el radio comprendido por las calles: Suecia, Cjal. Pisani, Dinamarca y Paysandú.

📆 LANUS 22 DE DICIEMBRE DE 2025

💧 Se podría registrar afectación en el normal funcionamiento del servicio

📍 Partido de Lanús - Localidades afectadas: Lanús Este y Oeste, Gerli, Valentín Alsina y Remedios de Escalada.

🕗 • Desde las 08:00Hs hasta las 18:00Hs.

🗺 En el radio comprendido por las calles: Av. 25 de Mayo, H. Yrigoyen, Ramón Cabrera, Gral. Ferré, Av. Eva Perón, Sánchez de Bustamante, Brasil, Av. Rivadavia, Colombia, Dr. Palacios, Av. Rivadavia, Remedios de Escalada de San Martín y Viamonte.

📆 LUNES 22 Y MARTES 23 DE DICIEMBRE DE 2025

💧 Se podría registrar afectación en el normal funcionamiento del servicio

📍 Partido de Quilmes - Localidades afectadas: Don Bosco y Bernal Este.

🕗 • Desde las 08:00Hs hasta las 18:00Hs.

🗺 En el radio comprendido por las calles: Crámer, Lomas de Zamora, Lago Carril y Constitución.

📆 MARTES 23 DE DICIEMBRE DE 2025

💧 Se podría registrar afectación en el normal funcionamiento del servicio

📍 Partido de Lanús - Localidades afectadas: Lanús Oeste.

🕗 • Desde las 08:00Hs hasta las 18:00Hs.

🗺 En el radio comprendido por las calles: Gdor. Casares, Máximo Paz, Av. H. Yrigoyen y Av. 25 de Mayo.

📆 MARTES 23 DE DICIEMBRE DE 2025

💧 Se podría registrar afectación en el normal funcionamiento del servicio

📍 Partido de Florencio Varela - Localidades afectadas: Zeballos y Bosques.

🕗 • Desde las 08:00Hs hasta las 18:00Hs.

🗺 En el radio comprendido por las calles: Luján, FFCC Roca, Arroyo 31, Av. Bosques y Tandil.