Después de la asamblea de jubilados en el Juventud Unida de Bernal, concidieron "que esto es un genocidio por goteo"

Después del 2° Encuentro de Jubilados, ¿se viene una nueva oleada de luchas?

Los procesos históricos de resistencia de nuestro pueblo tienen flujos y reflujos, subas y bajas, avances y retrocesos; los adultos mayores no estamos exentos de esos fenómenos, aunque nunca dejamos de pelear

Pero en las últimas semanas se vio un alza en sus actividades, y se vienen otras.

Milei es el responsable de que se multipliquen las acciones en contra de este modelo excluyente; nosotros lo calificamos como “genocidio por goteo”. Cada día que pasa tenemos un argentino, una argentina menos por falta de medicación, por no llegar a fin de mes, por comer una vez al día.

¿Se vienen tiempos difíciles entonces?

Los jubilados atravesamos una rica historia de peleas y luchas, ganadas y perdidas. Eso nos dio conciencia, aprendizaje y valoración de derechos que no vamos a entregar cruzados de brazos. Solo nos queda enfrentar estas medidas con acciones visibles en la calle, con la mayor visibilidad posible. Los referentes de la nueva Asamblea de Jubilados en el Club Juventjud Unida de Bernal, fueron Chichin Rivero, Rubén Castro y Rubén "Tibu" Núñez.