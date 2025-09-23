Eduardo Riquelme no da pie con bola. Luego de las idas y vueltas, y los rumores de cambios, Riquelme parece que tiró la toalla.

Puertas adentro del ANSES Quilmes, aseguran que el titular de la dependencia nacional no iría a trabajar. “Siempre tiene un problema, y después la culpa la tenemos los ‘Kukas’. Ni hablar de los operativos que se hacen”, explicaron con gran indignación tres empleados de la entidad.

Asimismo, las fuentes destacaron los malos tratos que Riquelme tiene para con el personal, hechos que en Recursos Humanos ya tomaron nota.