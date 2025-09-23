Con el voto del cuerpo de delegados de la Unión Obrera Metalúrgica Seccional Quilmes-Berazategui-Florencio Varela se conformó la Junta Electoral de cara a las elecciones gremiales que los metalúrgicos tendrán el próximo 2026.

La conformación de la Junta Electoral reafirma la conducción de la Lista Verde en la UOM Quilmes que encabeza el secretario General, Adrián Pérez.

Tras este importante paso, el próximo 17 de noviembre será el cierre de listas y el 2 de marzo se producirá la elección gremial.