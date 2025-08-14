El senador provincial entregó herramientas de trabajo e insumos ambientales a cooperativas y organizaciones comunitarias de Avellaneda.

Esta tarde, en la Granja Tiempo de Crecer, el senador provincial Emmanuel Santalla, junto al Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, hizo entrega de un camión y diversas herramientas de trabajo a las cooperativas de reciclado Construcciones del Futuro y Recuperando Esperanza. Estas organizaciones llevan adelante una enorme tarea que no solo contribuye al cuidado ambiental de la ciudad, sino que también genera empleo y agrega valor al material reciclado.

Además, se distribuyeron composteras, cestos de residuos, luces LED y elementos de huerta a organizaciones comunitarias de Avellaneda, con el objetivo de fortalecer el trabajo solidario que realizan diariamente por sus vecinos y vecinas.

El acto contó con la presencia de Mónica García, integrante de Tiempo de Crecer; Silvina Melita, en representación del Ministerio de Ambiente bonaerense; Juan Manuel Rega, sacerdote y presidente de la Fundación Monseñor Di Pasquo; Adrián Leonardo Marzilli, párroco de San Pablo Apóstol y Nuestra Señora de Luján de Villa Tranquila; el vicario general social del Obispado Avellaneda-Lanús, Padre Osvaldo de Piero; y Claudio Freda, de la Fundación Isla Maciel.

Durante la actividad, Santalla destacó la importancia de defender y potenciar el rol de las instituciones comunitarias en un contexto social y económico adverso. “Hoy, en momentos donde cada día trabajamos más tiempo y se gana menos, necesitamos encontrarnos, mirarnos, escucharnos, compartir, porque sabemos que si hay alguna posibilidad de realizarnos y ser un poco felices, tiene que ver con encontrarnos en comunidad”, expresó.

En esa línea, advirtió sobre los riesgos de una lógica en la que “el Estado se retira y manda el mercado”, afectando a las infancias, los clubes de barrio, los jubilados y los trabajadores. “Por eso, cuando uno ve a las compañeras que todos los días pelean contra este presente para construir un futuro mejor para su familia y su comunidad, entiende que el único camino es ir para adelante, insistir y seguir tratando de cambiar las cosas”, remarcó.